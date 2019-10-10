Harekatta 181 hedef ateş altına alındı
Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.
🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/ttPa3GSg8j
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
Açıklamada, "TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.