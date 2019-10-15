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Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

'Harekat Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacak'

Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinde, "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ruslan Rehimov   | 15.10.2019
'Harekat Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacak'

Bakü
Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinde, "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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