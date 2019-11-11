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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Fırat'ın doğusunda Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi başladı

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

Mehmet Tosun   | 11.11.2019
Fırat'ın doğusunda Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi başladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılıyor. 

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