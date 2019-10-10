Euro
6.45
Dolar
5.85
BIST 100
98,780.39
Altın
1,494.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Eski başbakanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eski Başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.10.2019
Eski başbakanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ankara

Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eski başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Mehmetçik'in yanında olduklarını belirten eski başbakanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennilerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Eski başbakanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eski başbakanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

'Türkiye Yeni Pazar'a başkonsolosluk açacak'

'ABD'nin bölgeden çekilme süreci başladı'

Erdoğan ile Trump 'güvenli bölge'yi görüştü

Erdoğan ile Trump 'güvenli bölge'yi görüştü
Erdoğan'dan 'Yeniden yollara düşme vakti' paylaşımı

Erdoğan'dan 'Yeniden yollara düşme vakti' paylaşımı
'Saraybosna-Belgrad Otoyolu insanları da birbirine bağlayacak'

'Saraybosna-Belgrad Otoyolu insanları da birbirine bağlayacak'