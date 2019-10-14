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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşuyor
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Dış İlişkiler Konseyi'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı, "AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları, tümüyle reddediyor ve kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Mehmet Alaca   | 14.10.2019
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Dış İlişkiler Konseyi'ne tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, "AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları, tümüyle reddediyor ve kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz." denildi.

"Hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz." ifadelerine yer verilen açıklamada,"AB’nin, Doğu Akdeniz’de yürüttüğümüz arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmesini kabul edilemez buluyoruz." değerlendirmesinlde bulunuldu.

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