Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı haklarımız çerçevesinde başlatıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır. Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Havalimanında yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır. Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik." dedi.
Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.
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