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TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin görüntüleri
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Barış Pınarı Harekatı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı haklarımız çerçevesinde başlatıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır. Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik." dedi.

Tuğrul Çam   | 09.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı haklarımız çerçevesinde başlatıldı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Havalimanında yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır. Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik." dedi.

Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.

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