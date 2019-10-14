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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.

Aynur Ekiz   | 14.10.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.


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