Barış Pınarı ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Haseke'ye, hatlarda yapılan onarımın ardından su ulaştırıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rasulayn, Derbesiye ve Haseke ile kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor.
Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı. pic.twitter.com/k5H5NDvbg9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2019
Bu kapsamda, şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı.