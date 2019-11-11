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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Haseke'ye, hatlarda yapılan onarımın ardından su ulaştırıldı.

Mehmet Tosun   | 11.11.2019
Barış Pınarı ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rasulayn, Derbesiye ve Haseke ile kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. 

Bu kapsamda, şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı.

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