Barış Pınarı Harekatında teröristlere ait araç tam isabetle vuruldu
Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, havadan tam isabetle vuruldu.
Ankara
Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, havadan tam isabetle vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, vurulma anına ait video görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.