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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatında teröristlere ait araç tam isabetle vuruldu

Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, havadan tam isabetle vuruldu.

Duygu Yener   | 11.10.2019
Barış Pınarı Harekatında teröristlere ait araç tam isabetle vuruldu

Ankara

Barış Pınarı Harekatında PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, havadan tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, vurulma anına ait video görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu." ifadeleri kullanıldı. 

Barış Pınarı Harekatında teröristlere ait araç tam isabetle vuruldu

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