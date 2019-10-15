Euro
6.49
Dolar
5.88
BIST 100
95,011.71
Altın
1,491.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, basın mensuplarıyla bir araya geliyor Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’dan yayındayız
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595 olduğunu bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 15.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: 

"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."

Rasulayn kırsalında dumanlar yükseliyor

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor. Terör hedefleri yoğun obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. 

Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor

Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor

'AB ve dünya Türkiye'nin çalışmalarını desteklemeli'

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

Trump ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonunu 'skandal' olarak nitelendirdi

Trump ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonunu 'skandal' olarak nitelendirdi
ABD yönetiminden yaptırım kararı

ABD yönetiminden yaptırım kararı
Hamas: Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz

Hamas: Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz