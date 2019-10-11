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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.

Nevzat Demirkol   | 11.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu

Ankara

Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 399 olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu." ifadelerine yer verildi. 

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