Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.
Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560 oldu. 🇹🇷 #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019
Bakanlığın Twitter hesabından harekata ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.