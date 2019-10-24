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Barış Pınarı Harekatı

'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 24.10.2019
'Barış Pınarı Harekatı'nda 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi' Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, burada yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aktop, şunları kaydetti:

"Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir. TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir."

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