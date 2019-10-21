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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'na nikah masasından destek

Amasya'nın Taşova ilçesinde biri polis memuru diğeri uzman çavuş olan çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu.

Cihan Okur,Tevfik Öztürk   | 21.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'na nikah masasından destek Fotoğraf: Tevfik Öztürk/AA

Amasya

Amasya'nın Taşova ilçesinde, biri polis memuru diğeri uzman çavuş olan çift, üniformalarıyla geldikleri nikah töreninde Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. 

İstanbul'da görevli polis memuru Emine Taşova ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Mümin Çetin'in nikahı, Taşova Belediyesi Evlendirme Memurluğunda kıyıldı.

Çift nikaha, üniformalarıyla geldi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün kıydığı nikahta Taşova'nın nikah şahitliğini İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat, Çetin'in nikah şahitliğini ise İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun yaptı. 


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