Barış Pınarı Harekatı'na nikah masasından destek
Amasya'nın Taşova ilçesinde biri polis memuru diğeri uzman çavuş olan çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu.
Amasya
Amasya'nın Taşova ilçesinde, biri polis memuru diğeri uzman çavuş olan çift, üniformalarıyla geldikleri nikah töreninde Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
İstanbul'da görevli polis memuru Emine Taşova ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Mümin Çetin'in nikahı, Taşova Belediyesi Evlendirme Memurluğunda kıyıldı.
Çift nikaha, üniformalarıyla geldi.
Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün kıydığı nikahta Taşova'nın nikah şahitliğini İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat, Çetin'in nikah şahitliğini ise İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun yaptı.
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