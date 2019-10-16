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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı’nda bugüne kadar 637 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 637 olduğu bildirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 16.10.2019
Barış Pınarı Harekatı’nda bugüne kadar 637 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."

Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor. 

Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. 

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