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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında vurulan Tel Abyad'da sessizlik hakim

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bu sabah sessizlik hakim.

Mehmet Akif Parlak   | 10.10.2019
Barış Pınarı Harekatı kapsamında vurulan Tel Abyad'da sessizlik hakim Fotoğraf: Eşber Ayaydın /AA

Şanlıurfa

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar devam eden obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde azaldı. 

Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim. 

Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.

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