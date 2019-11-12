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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor

Suriye Milli Ordusu askerleri, ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen Barış Pınarı Harekatı sahasında çıkmayarak saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK ile çatışıyor.

Ömer Koparan   | 12.11.2019
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor Fotoğraf: Muhammed Nur/AA

Rasulayn

Harekat bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı'nda cephe hatlarına saldıran teröristlerle çatışıyor. SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda, teröristlerden kurtarılan bölgede arama tarama faaliyetleri ile cephe hatlarının tutulması için çalışmalarına devam ediyor. ( Muhammed Nur - Anadolu Ajansı )

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, özellikle Rasulayn'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı ve tacizlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor. 

ABD ve Rusya'nın Türkiye ile vardıkları mutabakat çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çıkması gereken ancak yerlerini terk etmeyen YPG/PKK'lı teröristler, cephe hatlarına saldırıyor.

Rasulayn'ın doğusundaki saldırıları durdurmaya ve teröristleri yuvalandıkları noktalarda etkisiz hale getirmeye çalışan SMO askerleri, teröristlerle şiddetli çatışmalara giriyor.

SMO'nun YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ve kırsalındaki arama tarama çalışmaları da devam ediyor. 

Son 24 saatteki çatışmalarda 4 SMO askeri şehit oldu. 

9 Ekim'de başlatılan harekatta 202 SMO askeri şehit düştü, 650'den fazlası yaralandı.

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