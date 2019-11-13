Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'nin tahrip ettiği okullar onarılıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların tadilatı için çalışmaların başladığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Türk askerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okulların tadilatının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletin diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.
Kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatlarının yapılması ve eksiklerinin tespiti için devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak incelemelerini sürdürüyor. pic.twitter.com/AhcopCaLHf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2019
Paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'nin tahrip ettiği okulların fotoğraflarına da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.