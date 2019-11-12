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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 923 EYP ile 337 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 923 el yapımı patlayıcı ve 337 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 12.11.2019
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 923 EYP ile 337 mayın etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye halkının güvenliği için el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü, komandolara mayın arama köpeklerinin de eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 923 EYP ile 337 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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