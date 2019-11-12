Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 923 EYP ile 337 mayın etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 923 el yapımı patlayıcı ve 337 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye halkının güvenliği için el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü, komandolara mayın arama köpeklerinin de eşlik ettiği belirtildi.
Açıklamada, bugüne kadar Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 923 EYP ile 337 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.