Euro
6.32
Dolar
5.70
BIST 100
107,528.70
Altın
1,472.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin zararları gideriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde hayatı normalleştirme çalışmaları kapsamında, PKK/YPG'nin zarar verdiği okullar için ihtiyaçların tespiti, onarım ve iyileştirme faaliyetlerine başlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 19.11.2019
Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin zararları gideriliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde hayatı normalleştirme çalışmaları kapsamında, PKK/YPG'nin zarar verdiği okulların yeniden eğitim ve öğretime açılabilmesi için ihtiyaçların tespiti, onarım ve iyileştirme faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik tarafından Barış Pınarı bölgesindeki hayatı normalleştirme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, 17 Kasım 2019'da Rasulayn'da yapılan okul incelemeleri sırasında, fen meslek lisesi, erkek meslek lisesi, kız meslek lisesi ve teknik lisenin bulunduğu kampüsün PKK/YPG'li teröristler tarafından eğitime kapatıldığı, okulların terör örgütü için katyuşa tarzı roketleri ateşleyebilecek roketatar düzenekleri üretim merkezine çevrildiği, sınıfların kullanılamaz hale getirildiği belirlendi.

Teröristlerin tüm şehri bir ağ gibi saran yer altı tünellerini kazmak için kullandığı makine ve teçhizatlar ile çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, okulların yeniden eğitim ve öğretime açılabilmesi için devletin diğer kurum ve kuruluşları ile ihtiyaçların tespiti, onarım ve iyileştirme faaliyetlerine başlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
6 soruda İran'da neler oluyor?
İran’ın varlık içinde yokluk çeken şehri Ahvaz ve protestolar
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin zararları gideriliyor

Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin zararları gideriliyor

Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

NATO dışişleri bakanları, Brüksel'de bir araya gelecek

Fransız askerleri Suriye'de ABD himayesinde varlık gösteriyor

Fransız askerleri Suriye'de ABD himayesinde varlık gösteriyor
Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne Kızılay desteği

Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne Kızılay desteği
Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı

Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı