Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Bakir İzetbegoviç: Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzetbegoviç, "Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var. Sığınmacı sorununu çözmeye hakkı var. Evlerinden zorla sürgün edilen Suriyelilerin vatanlarına dönme hakkı var." dedi.

Lejla Bıogradlıja   | 13.10.2019
Bakir İzetbegoviç: Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var

Saraybosna

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var." dedi.

İzetbegoviç, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin harekattan başka çözüm yolunun olmadığını belirterek, "Gerçekler ve rakamlar bunu destekliyor. PKK terör örgütü, geçmiş yıllarda on binlerce Türk askeri, polis ve sivil öldürdü. Son yıllarda ise Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü sınır bölgesinde yüz binlerce Suriyeli Arap'ı evlerinden sürgün etti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini kaydeden İzetbegoviç, "Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var. Sığınmacı sorununu çözmeye hakkı var. Evlerinden zorla sürgün edilen Suriyelilerin vatanlarına dönme hakkı var." dedi.

İzetbegoviç, harekatın en kısa sürede ve en az kayıpla tamamlanmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

'Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz'

'Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz'

Engellilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

'Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü amaçlanıyor'

'NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız'

'NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız'
'Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var'

'Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var'
Karadağ İslam Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Karadağ İslam Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek