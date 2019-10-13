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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Bakan Çavuşoğlu'ndan AA muhabirlerine 'geçmiş olsun' telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda isabet alan otelde yaralanan AA muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ahmet Kaplan   | 13.10.2019
Bakan Çavuşoğlu'ndan AA muhabirlerine 'geçmiş olsun' telefonu

Mardin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeden uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda isabet alan otelde yaralanan Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı'dan, Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu mermilerin, gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan'ı telefonla aradı.

Operasyonu takip eden muhabirlerden olay hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Her zaman yanınızdayız." dedi.

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