Bakan Akar AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'nda başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Akar, 17 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.