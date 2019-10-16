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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Bakan Akar AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'nda başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ferdi Türkten   | 16.10.2019
Bakan Akar AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Akar, 17 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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