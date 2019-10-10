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Barış Pınarı Harekatı

Akar, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.10.2019
Akar, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

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