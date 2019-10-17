Bakan Akar, O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti

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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve beraberindeki heyetle görüştü.

Hamdi Çelikbaş   | 17.10.2019
Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyetle görüştü.

Toplantıda, başta güvenli bölge olmak üzere Suriye'deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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