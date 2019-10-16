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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

ABD Başkanı Trump: Türkiye'nin operasyonu benim sorunum değil

ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi.

Dildar Baykan   | 16.10.2019
ABD Başkanı Trump: Türkiye'nin operasyonu benim sorunum değil

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi.

Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.

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