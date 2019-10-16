ABD Başkanı Trump: Türkiye'nin operasyonu benim sorunum değil
ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi.
Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.
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