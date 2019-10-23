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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

ABD Başkanı Trump: Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi

ABD Başkanı Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." dedi.

Dildar Baykan   | 23.10.2019
ABD Başkanı Trump: Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." açıklamasında bulundu. 

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadelerini kullandı.

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