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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

11 yaşındaki Mazlum Güneş de YPG/PKK'nın kurbanı oldu

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş de hayatını kaybetti.

Kerem Kocalar   | 11.10.2019
11 yaşındaki Mazlum Güneş de YPG/PKK'nın kurbanı oldu

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Rasulayn bölgesindeki YPG/PKK'lı teröristlerin sabah saatlerinde düzenlediği havan ve roketatar mermili saldırılarda yaralanan Mazlum Güneş, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Açıklamada, "Şehit çocuğumuza Cenabı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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