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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Hamas: Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz

Hamas, "Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendisini savunma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hacer Başer   | 14.10.2019
Hamas: Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz

Gazze

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Hamas yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumundan ve Filistin halkına verdiği destekten övgüyle söz edildi.

"Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendisini savunma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgedeki gerginliklerin ABD ve İsrail kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi gerektiği vurgulandı.

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