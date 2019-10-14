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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek yürüyüşü

Batman'ın Sason ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla destek yürüyüşü düzenlendi.

Metin Özmen   | 14.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek yürüyüşü Fotoğraf: Metin Özmen/ AA

Batman

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneğince "Mehmetçik'e Destek için Sen de Gel" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüşe geçti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne kadar yürüyen vatandaşlar, yürüyüş boyunca "Kahrolsun PKK", "En büyük asker bizim asker" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Yürüyüş kapsamında ilçedeki spor salonunda harekatın başarıyla sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Yürüyüşe, Kaymakam Abdullah Özadalı, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli, İlçe Emniyet Amir Mehmet Murat Sudagezer, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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