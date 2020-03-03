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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, Bahar Kalkanı Harekatı

MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait savaş uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Sarp Özer   | 03.03.2020
MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait savaş uçağı düşürüldü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.

24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Açıklamada ayrıca, "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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