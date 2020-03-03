MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait savaş uçağı düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.
Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020
24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi
Açıklamada ayrıca, "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
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Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020