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UNESCO, Dağlık Karabağ bölgesine uzman ekip göndermeyi önerdi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Azerbaycan ve Ermenistan'a, kültürel varlıklarla ilgili çalışmalar yapmak için Dağlık Karabağ bölgesine uzmanlardan oluşan bir ekip göndermeyi önerdi.

Yusuf Özcan   | 20.11.2020
UNESCO, Dağlık Karabağ bölgesine uzman ekip göndermeyi önerdi Fotoğraf: Nesimi Paşayev/AA

Paris

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay örgütün Azerbaycan ve Ermenistan Daimi Temsilcileri ile görüştü. 

Azoulay, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede kültürel varlıklarla ilgili çalışmalar yapmak için Dağlık Karabağ bölgesinde uzmanlardan oluşan bir ekip göndermeyi öneren Azoulay, daha önce bunu yapmak istediklerini ancak başaramadıklarını aktardı.

Azoulay, bu uzmanların ilgili tarafların onayı ile en önemli kültürel varlıkların bir envanterini hazırlayabileceğini, böylece bu varlıkların korunabileceğini belirtti.

Audrey Azoulay, bu görevin koşullarını oluşturmak için UNESCO'nun ilgili tüm aktörlerle çalışacağını kaydetti.

UNESCO, AGİT Minsk Grubu eş başkanlığını yürüten ülkelerle üst düzey istişareler de başlattı.

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