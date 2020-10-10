Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan cephe hattındaki geçici ateşkes sürecini yakından takip ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında uygulanacak geçici ateşkes hakkında bilgi aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında uygulanacak geçici ateşkes hakkında bilgi aldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu cephe hattındaki geçici ateşkes kararına ilişkin Rus mevkidaşı Lavrov ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan geçici ateşkes kararına ilişkin süreci yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.