Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü
Türk Kızılay, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki bir yetimhaneye oyuncak ve kışlık giysi yardımında bulundu.
Bakü
Azerbaycan'daki yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay yetkilileri, Gence'deki yetimhaneyi ziyaret etti.
Çocuklara çeşitli oyuncaklar ve kıyafetler hediye eden yetkililer, onlarla birlikte oyunlar oynadı.
Türk Kızılay daha önce de Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere insani yardım ulaştırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.