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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü

Türk Kızılay, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki bir yetimhaneye oyuncak ve kışlık giysi yardımında bulundu.

Ruslan Rehimov   | 17.11.2020
Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü

Bakü

Azerbaycan'daki yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay yetkilileri, Gence'deki yetimhaneyi ziyaret etti.

Çocuklara çeşitli oyuncaklar ve kıyafetler hediye eden yetkililer, onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Türk Kızılay daha önce de Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere insani yardım ulaştırmıştı.

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