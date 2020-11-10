'Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan itibaren ateşkes başladı'

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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 10.11.2020
Rusya Devlet Başkanı Putin: Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı.” dedi.

Putin ayrıca “Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar.” ifadelerini kullandı. 

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