'Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan itibaren ateşkes başladı'

Rusya Devlet Başkanı Putin: Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı.” dedi.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı.” dedi.
Putin ayrıca “Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar.” ifadelerini kullandı.
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