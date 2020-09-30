Euro
9.10
Dolar
7.76
BIST 100
1,144.03
Altın
1,885.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait askeri ekipmanların imha görüntülerini paylaştı.
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ruhani: Bölgesel sorunlar uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmeli

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların sona erdirilerek iki ülke arasındaki anlaşmazlığın uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Ahmet Dursun   | 30.09.2020
Ruhani: Bölgesel sorunlar uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmeli

Ankara

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Hasan Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının önemine işaret eden Ruhani, "İstikrar ve güvenlik kalkınmanın temelini oluşturabilir ve bölgemiz istikrarsızlığa ve yeni savaşlara tahammül edemez." vurgusunda bulundu.

Ruhani, savaşın ihtilafları ortadan kaldırmayacağını ve çatışmalara dışarıdan müdahalelerin durumu daha da karmaşık hale getireceğini ifade ederek, "Bu çatışmaların durdurulması bizim için önemlidir. Ermenistan ve Azerbaycan'dan dirayet ve itidalle bu yönde adım atmalarını bekliyoruz." dedi.

İran'ın iki ülke tarafından arzu edilen her türlü yapıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizen Ruhani, "Çatışmaların bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Hepimiz bölgesel sorunların siyasi yollarla, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümü için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
DSÖ: Güvenli ve etkili bir Kovid-19 aşısı ancak 2021'in ortalarında kullanıma hazır olabilir
Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak
İran'da Kovid-19'daki artış nedeniyle hastanelerde yer kalmadı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan'ın Türkiye dahil başka bir ülkenin desteğine ihtiyacı yok

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan'ın Türkiye dahil başka bir ülkenin desteğine ihtiyacı yok

Azerbaycan, Ermenistan hava saldırı ve savunma sistemlerini vurdu

Ruhani: Bölgesel sorunlar uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmeli

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemlerini kullandı

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı Toçka-U taktik füze sistemlerini kullandı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Milli Savunma Bakanlığından Ermenistan'a Hocalı soykırımı görüntüleriyle tepki

Milli Savunma Bakanlığından Ermenistan'a Hocalı soykırımı görüntüleriyle tepki