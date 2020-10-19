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Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ABD'ye davet ettiği iddia edildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet ettiği iddia edildi.

Safvan Allahverdi   | 19.10.2020
Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ABD'ye davet ettiği iddia edildi

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet ettiği iddia edildi.

Politico'nun haberine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Pompeo'nun davetini kabul etti.

Buna göre Pompeo'nun önce Bayramov ile bir araya geleceği, sonrasında Mnatsakanyan'ı ağırlayacağı öne sürüldü.

Haberde, ABD tarafının aynı gün içerisinde üçlü bir görüşme yapılması için girişimde bulunduğu ancak bunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

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