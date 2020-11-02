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Azerbaycan cephe hattı

PKK'lı teröristlerden sonra Fransız aşırı sağcı örgüt üyeleri de Ermenistan için savaşıyor

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’daki Azerbaycan ordusuna karşı Orta Doğu’dan getirerek kullandığı PKK/YPG terör örgütü gruplarına, Avrupa’dan aşırı sağcı örgüt üyelerini de dahil etti.

Ekip   | 02.11.2020
PKK'lı teröristlerden sonra Fransız aşırı sağcı örgüt üyeleri de Ermenistan için savaşıyor

Bakü

Fransa'daki aşırı sağcı "Zouaves Paris" (ZVP) örgütünün lideri Marc de Cacqueray-Valmenier, Ermenistan saflarında savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine gittiğini duyurdu.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’daki Azerbaycan ordusuna karşı Orta Doğu’dan getirerek kullandığı PKK/YPG terör örgütü gruplarına, Avrupa’dan aşırı sağcı örgüt üyelerini de dahil etti.

Fransa'da şiddet yanlısı Neo Nazi ideolojisine sahip ZVP örgütünün lideri De Cacqueray-Valmeinier, sosyal medya hesabından, üzerinde asker kıyafeti ve elinde otomatik silahın da bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, Ermenistan'ın saflarında Azerbaycan'a karşı savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine gittiğini açıkladı.

Fransız Liberation gazetesinin haberinde, De Cacqueray-Valmenier'in geçen yıl Ukrayna'ya gittiği ve bu ülkede aşırı milliyetçi Azov grubuna hayranlık beslediği kaydedildi.

Haberde, bu kişinin kendini "faşist" olarak tanımladığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, kışlada aralarında Kürt asıllı paralı askerlerin de bulunduğunu belirtmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

Lübnan’da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde, Dağlık Karabağ’da savaşmak için gönüllü asker toplama merkezleri kurulmuştu.

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