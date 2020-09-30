MSB: Azerbaycan kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait askeri ekipmanların imha görüntülerini paylaştı.
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Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

MSB, Ermenistan resmi hesaplarındaki 'Türk uçakları ve SİHA' iddialarını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu geçen birkaç günde tüm dünyaya gösterdiği belirtildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 30.09.2020
MSB, Ermenistan resmi hesaplarındaki 'Türk uçakları ve SİHA' iddialarını yalanladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan resmi hesaplarından Türk uçak ve SİHA'larının kendilerine karşı kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulduğu belirtilerek, "Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir."

Bu iddiaların kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmadığı vurgulanan açıklamada, "Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesi yapıldı.

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