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Politika, Azerbaycan cephe hattı

İYİ Partili Erozan: BMGK ivedilikle Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını gündemine almalıdır

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Erozan, "BMGK'nın ivedilikle konuyu gündemine alması ve gerekli kınamaları yapması, ayrıca AGİT'in meseleyi 'donmuş sorunlar' kategorisinden çıkaracak adımları atması beklentimizdir." dedi.

Mehmet Tosun   | 28.09.2020
İYİ Partili Erozan: BMGK ivedilikle Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını gündemine almalıdır

Ankara

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasına ilişkin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ivedilikle konuyu gündemine alıp, gerekli kınamaları yapmasını, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) meseleyi "donmuş sorunlar" kategorisinden çıkaracak adımlar atmasını beklediklerini bildirdi.

Erozan, yaptığı yazılı açıklamada, 30 yılı aşan bir geçmişi bulunan Yukarı Karabağ meselesinde Ermenistan'ın saldırgan ve işgalci tavırları sonucu bugün ulaşılan durumun sadece iki ülke açısından değil, bölge açısından da riskler yumağına dönüştüğüne dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler ve AGİT'in "Minsk Grubu" çerçevesinde aldığı kararlar ve yürütülen çabaların henüz bir sonuç vermemiş olmasından rahatsızlık duyduklarını ifade eden Erozan, Türkiye'nin de "Minsk Grubu" üyeliğinden hareketle sadece ateşkes ihlal edildiği zaman değil, sürekli olarak bu konunun her türlü uluslararası forumda takipçisi olması gerektiğini belirtti. Erozan, şunları kaydetti:

"Meselenin çözümünün çatışma değil, masada ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temelinde, öncelikle işgal edilmiş bölgelerin boşatılması ve bu topraklarda Azerbaycan'ın egemenliğinin yeniden hakim kılınmasından geçtiği şüphesizdir. Bunun gerçekleşmesi boyutuyla, Birleşmiş Milleler Güvenlik Konseyinin ivedilikle konuyu gündemine alması ve gerekli kınamaları yapması, ayrıca AGİT'in meseleyi 'donmuş sorunlar' kategorisinden çıkaracak adımları atması beklentimizdir. Çatışmalarda hayatlarını kaybeden asker ve sivil Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralı Azerbaycanlı kardeşlerimize de acil şifalar dileriz."

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