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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

İşgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.

Ruslan Rehimov   | 09.11.2020
İşgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Bakü

Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.

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