İşgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor
Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.
Bakü
Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.
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