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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Dağlık Karabağ'daki ateşkes barışa doğru atılan bir adım

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Moskova'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ahmet Dursun   | 10.10.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Dağlık Karabağ'daki ateşkes barışa doğru atılan bir adım

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İran, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi barışa doğru atılan bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verdi.

Rusya'ya ateşkesin sağlanmasında ortaya koyduğu çabalar için teşekkür eden Zarif, şunları kaydetti:

"Komşularımız Azerbaycan ve Ermenistan'ı uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde esaslı diyaloğa girmeye çağırıyoruz."

Rusya'nın ara buluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda uzlaşma sağlanan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de devreye girdi.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

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