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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Güney Kafkasya'nın kalbindeki işgal: Dağlık Karabağ

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır süren işgal, tarafların bir kez daha sıcak çatışma içine girmesiyle gündemin üst sıralarına tırmandı.

Tuğçenur Akgün   | 04.10.2020
Güney Kafkasya'nın kalbindeki işgal: Dağlık Karabağ

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) yaptığı video çalışmasında, sorunu tüm boyutlarıyla inceleyerek, bugünkü noktaya nasıl gelindiğinin izini sürdü.

Yaklaşık 30 yıldır süregelen sorunun odak noktası ise “Dağlık Karabağ” bölgesi.

Azerbaycan’ın yüzde 20 civarındaki toprağının bulunduğu bu bölge, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Ermenistan, Karabağ ile bugüne dek sürecek şekilde 7 farklı bölgeyi de işgal altına aldı.

1 milyona yakın Azerbaycan Türkü yerinden edilirken, bölgede kalanlar da göçmen yani mülteci durumuna düştü.

Uluslararası kurumların arabulucu rolünü üstlenmesiyle yapılan ateşkes denemeleri bugüne kadar sonuç vermezken, iki ülke sınır bölgelerinde pek çok kez silahlı çatışmaya girdi.

 Konunun uzmanlarının yorumlarını da içeren çalışma, bölgedeki dinamikleri ele alırken, uzlaşmazlığın sebeplerini ortaya koyuyor.

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