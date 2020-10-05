Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor
Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.
Bakü
Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor.
Terter ilinin Talış köyü 1994'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.