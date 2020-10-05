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Ermenistan ordusu, Azerbaycan’nın Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladı
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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ruslan Rehimov   | 05.10.2020
Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor

Bakü

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor.

Terter ilinin Talış köyü 1994'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.

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