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Ermenistan güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi

Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 28.11.2020
Ermenistan güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi

Bakü

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinin Aşağı Seyitahmetli köyünde bir aracın mayının üzerinden geçtiği belirtildi.

Mayının patlaması sonucu araçta bulunan 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermenistan güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu aktarıldı.

Olayın yaşandığı Aşağı Seyitahmetli köyü 21 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.

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