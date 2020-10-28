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Ermenistan Berde şehir merkezini vurdu

Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu. İlk belirlemelere göre, füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve araç yanıyor. Saldırıda, ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

İdiris Okuduci   | 28.10.2020
Ermenistan Berde şehir merkezini vurdu

Bakü

Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu. İlk belirlemelere göre, füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve araç yanıyor. Saldırıda, ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

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