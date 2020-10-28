Ermenistan Berde şehir merkezini vurdu
Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu. İlk belirlemelere göre, füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve araç yanıyor. Saldırıda, ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
Bakü
Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu. İlk belirlemelere göre, füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve araç yanıyor. Saldırıda, ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
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