Euro
9.27
Dolar
7.80
BIST 100
1,211.51
Altın
1,928.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ konusu diplomatik olarak çözülemez

İşgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında kayıpları artan Ermenistan’ın Başbakanı Paşinyan, vatandaşları "cephede savaşmaya" çağırdı. Paşinlyan, mevcut aşamada diplomatik olarak çözülemeyeceğini iddia etti.

Emre Gürkan Abay   | 21.10.2020
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ konusu diplomatik olarak çözülemez

Moskova

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın saldırıları neticesinde Dağlık Karabağ’da başlayan ve Azerbaycan ordusunun çok sayıda yerleşim yerini işgalden kurtardığı sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Dağlık Karabağ konusunun, mevcut aşamada diplomatik olarak çözülemeyeceğini iddia eden Paşinyan, "Uzun süre de diplomatik bir çözüm olmayacağının farkına varmalıyız." diye konuştu.

Ermenistan ordusunda yaşanan ağır kayıplar nedeniyle halkı "cepheye çağıran" Paşinyan, "Bu nedenle, diplomatik bir çözüme ulaşılana kadar tüm vatandaşların ellerinde silahla savaşması gerekiyor. Dağlık Karabağ'daki tüm iş insanlarının ve öğrencilerin Dağlık Karabağ’a dönerek ordu hizmetine girmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelere değinerek, "İlk gün de söylemiştik. Ağır kayıplar vereceğimiz cepheleri tutmaya çalışmayacağız. Savaşlarda bazen geri çekilmeler olur. Çekilme bir manevra da olabilir. " ifadelerini kullandı.

Ermenistan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Azerbaycan topraklarını işgal etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Ermenistan’ın işgali sonlandırması konusunda 4 kez çağrıda bulunmuştu.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 şehir ile 100'den fazla yerleşim yerini kurtardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19'a yakalandı
Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 226 bini aştı
Kovid-19 testi pozitif olan kişi dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı
Çekya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında yeniden karantina ilan edildi

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Karabağ'da PKK'lılar Ermenistan'ın ilk savunma hattında görevlendiriliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Karabağ'da PKK'lılar Ermenistan'ın ilk savunma hattında görevlendiriliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Paşinyan'ın 'Diplomatik çözüm yok' açıklaması Ermenistan'ın niyetini ortaya koyuyor

NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

Azerbaycan'ın BM Büyükelçisi Sadikov: Ermenistan'ın Gence'de sivillere saldırısı savaş suçu

Azerbaycan'ın BM Büyükelçisi Sadikov: Ermenistan'ın Gence'de sivillere saldırısı savaş suçu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Paşinyan'ın 'diplomatik çözümü yoktur' açıklaması saygısızlıktır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Paşinyan'ın 'diplomatik çözümü yoktur' açıklaması saygısızlıktır
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ konusu diplomatik olarak çözülemez

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ konusu diplomatik olarak çözülemez