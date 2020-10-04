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Ermenistan, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzelerle saldırdı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.

Ruslan Rehimov   | 04.10.2020
Ermenistan, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzelerle saldırdı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu.

Hacıyev, daha önce de ülkenin sanayi kenti Mingeçevir'e Ermenistan'dan füze atıldığını açıklamıştı.


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