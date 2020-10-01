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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar gece boyu sürdü

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü.

Ruslan Rehimov   | 01.10.2020
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar gece boyu sürdü

Bakü

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine yapılan top atışlarının görüntülerini de paylaştı.

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