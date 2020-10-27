Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırdı: 3 ölü, 10 yaralı
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
Bakü
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
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