Euro
9.69
Dolar
8.18
BIST 100
1,144.56
Altın
1,905.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Danimarka 2. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırdı: 3 ölü, 10 yaralı

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Tolga Özgenç   | 27.10.2020
Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırdı: 3 ölü, 10 yaralı

Bakü

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 231 bin 174'e çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle otellerin yüzde 30'u kapandı
Çekya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında gece dışarı çıkma yasağı uygulanacak
İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi
Kovid-19'a karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başlandı

Benzer haberler

Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırdı: 3 ölü, 10 yaralı

Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırdı: 3 ölü, 10 yaralı

Azerbaycanlı şehit askerin annesi: Cepheye çağırsalar ben de gideceğim

Azerbaycan'da topraklarını kurtarmak için mücadele eden askerlere moral mektubu

Azerbaycan askerleri ateşkese rağmen saldıran Ermenistan askerlerini geri püskürttü

Azerbaycan askerleri ateşkese rağmen saldıran Ermenistan askerlerini geri püskürttü
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ermeni, güvenlik güçlerine saldırdı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ermeni, güvenlik güçlerine saldırdı
Bakan Varank: Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecek

Bakan Varank: Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecek